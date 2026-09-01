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Incêndio atinge anexo de casa devoluta em Santo Amaro

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Um incêndio deflagrou, esta noite, num anexo de uma casa devoluta, no Beco do Cascalho, em Santo Amaro, no Funchal.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal, o alerta foi dado pelas 21h39, inicialmente com indicação de um fogo em mato. Contudo, à chegada ao local, os operacionais constataram que as chamas estavam, afinal, num anexo de uma habitação devoluta.

No local estão sete elementos da corporação, apoiados por duas viaturas pesadas de combate a incêndios.

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