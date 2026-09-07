"Sei que estou preparado para este desafio"
Alexandre Santos foi apresentado hoje como novo treinador do Nacional
Alexandre Santos foi apresentado hoje como novo treinador do Nacional, substituindo no cargo João Gião.
Numa cerimónia que decorreu no Estádio da Madeira e que contou com a presença do presidente Rui Alves, o novo técnico da equipa alvinegra mostrou-se muito feliz por esta nova etapa na sua carreira.
"Estou num clube histórico, com um presidente histórico do futebol português. Estou muito feliz por ter vindo para o Nacional. Foi fácil chegar a um entendimento. Estar na I Liga como treinador principal era um grande objectivo da minha carreira. Estou muito focado no meu trabalho e tenho a certeza que os objectivos do Nacional vão ser concretizados. Sei que estou preparado para este desafio ", vincou Alexandre Santos.
Para o presidente do Nacional, Rui Alves, a satisfação também era grande: "Esta apresentação acontece com cinco jornadas de atraso. Contudo, ainda vamos a tempo a corrigir um desenho que não estava do nosso agrado".
O contrato de Alexandre Santos é válido até ao final da presente temporada. O prineiro treino está marcado para esta tarde no Estádio da Madeira. A estreia no banco do Nacional acontece no próximo sábado diante do Alverca.