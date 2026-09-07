 DNOTICIAS.PT
Desporto

"Sei que estou preparado para este desafio"

Alexandre Santos foi apresentado hoje como novo treinador do Nacional

None
Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Alexandre Santos foi apresentado hoje como novo treinador do Nacional, substituindo no cargo João Gião.

Numa cerimónia que decorreu no Estádio da Madeira e que contou com a presença do presidente Rui Alves, o novo técnico da equipa alvinegra mostrou-se muito feliz por esta nova etapa na sua carreira.

"Estou num clube histórico, com um presidente histórico do futebol português. Estou muito feliz por ter vindo para o Nacional. Foi fácil chegar a um entendimento. Estar na I Liga como treinador principal era um grande objectivo da minha carreira. Estou muito focado no meu trabalho e tenho a certeza que os objectivos do Nacional vão ser concretizados. Sei que estou preparado para este desafio ", vincou Alexandre Santos.

Para o presidente do Nacional, Rui Alves, a satisfação também era grande: "Esta apresentação acontece com cinco jornadas de atraso. Contudo, ainda vamos a tempo a corrigir um desenho que não estava do nosso agrado".

O contrato de Alexandre Santos é válido até ao final da presente temporada. O prineiro treino está marcado para esta tarde no Estádio da Madeira. A estreia no banco do Nacional acontece no próximo sábado diante do Alverca.

0
 Comentários