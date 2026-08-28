Aguaceiros fracos e vento forte em alguns pontos da Madeira esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 28 de Agosto, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, de nordeste, podendo atingir os 40 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, em especial até ao início da manhã e para o final do dia. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura nas terras altas.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste com 2 a 2,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão atingir 1 metro, provenientes do quadrante sul. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 24 e os 25 graus Celsius.