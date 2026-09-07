Desmontagem de grua interrompe trânsito na Travessa do Lazareto

A circulação rodoviária na Travessa do Lazareto, na freguesia de Santa Maria Maior, vai estar totalmente interrompida no próximo dia 19 de Setembro, sábado.

Segundo o Edital 776/2026 emitido pela Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal, a interrupção deve-se aos trabalhos de desmontagem de uma grua-torre, a cargo da empresa Base Insular, Construções, S.A.

O corte de trânsito vai decorrer entre as 9 e as 18 horas, no troço compreendido entre a Rua Dr. Juvenal e a Rua Conde Carvalhal/Rua do Chão da Loba. Como alternativa à circulação automóvel, que abrange igualmente as carreiras de transportes públicos, a autarquia sugere a utilização da Rua Conde Carvalhal.

Durante o período da operação, os condutores deverão respeitar a sinalização temporária instalada no local e cumprir as orientações fornecidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O município solicita a colaboração dos utentes e a melhor compreensão pelos incómodos causados por esta intervenção.