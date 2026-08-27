Trânsito a fluir sem complicações

A circulação automóvel decorre sem complicações na manhã desta quinta-feira ao longo de toda a Via Rápida da Madeira, conforme é possível observar através das câmaras agora operadas pela AIGIH, ACE, sob a marca VR1 na Região.

Até ao momento, de acordo com as câmaras instaladas e com a aplicação InfoVias, não há registo de acidentes nem de congestionamentos na Via Rápida, onde o trânsito decorre sem complicações.

Em causa está o facto de os alunos estarem de férias escolares, assim como alguns trabalhadores, o que acaba por refletir-se no trânsito.

Também nos acessos à cidade do Funchal a circulação faz-se de forma tranquila.

Google Maps

Ainda assim, é importante que os condutores mantenham uma condução atenta e responsável, respeitando sempre os limites de velocidade e adaptando-a às condições da estrada. Manter a distância de segurança em relação ao veículo da frente é fundamental para evitar situações de risco, tal como evitar distracções ao volante, nomeadamente o uso do telemóvel. O cinto de segurança deve ser utilizado por todos os ocupantes do veículo, independentemente da distância a percorrer.