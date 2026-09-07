Uma das últimas manhãs de trânsito calmo antes dos primeiros dias de aulas

Bom dia. A manhã desta segunda-feira está a ser marcada por alguma retoma da normalidade pós-férias de muitos madeirenses, mas ainda sem os entraves ao trânsito que, normalmente, acontecem nos períodos escolares.

Aliás, hoje deve ser dos últimos dias de calmaria antes da retoma dos congestionamentos rodoviários no Funchal, nomeadamente na Via Rápida.

De salientar que as escolas, das prés e jardins de infância, das primárias ao secundário, devem retomar aulas entre quarta-feira e sexta-feira, pelo que ainda nesta semana, seguramente, os condutores já sentiram o aumento do volume de trânsito, sempre 'a reboque' do período de férias escolares.

Por hoje, todas as zonas por nós analisadas - consultando as câmaras de video-vigilância da VR1, da Via Espresso, da Madeira-web e da NetMadeira, ou mesmo da Google Maps - estão com actividade normal, sem denotar qualquer congestionamento a até esta hora, 8h30.