Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

TAP atrasa regresso a Caracas. Falta de slots e limitações logísticas em Maiquetía travam a retoma, apesar do regresso de outras companhias. Ligação mantém-se por Valência, com duas frequências semanais. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Bárbara Tinoco conquista. Cantora levou muito público ao Parque de Santa Catarina no primeiro dia do MEO Sons do Mar.

Maresia corrói Bom Jesus. Paróquia espera há dois anos por resposta ao pedido de apoio. Há 13 anos, só o telhado já estava orçado em mais de 300 mil euros. * Historiadora de arte pede classificação imediata da Casa de Lourdes Castro.

Fique também a saber que Madeira desafia Lisboa. Marítimo-Benfica nos Barreiros e Sporting-Nacional em Alvalade recuperam uma história feita de grandes jogos, surpresas e triunfos madeirenses.

E, por fim, “A arte torna visível o que não se vê”. Lize-Mari de Abreu transforma o solo vulcânico da Madeira em matéria artística e apresenta uma nova obra na exposição Ilhas 2026.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.