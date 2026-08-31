Air Europa e Iberia retomam voos esta semana para Caracas

A Air Europa e a Iberia vão retomar esta semana os voos de e para o Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, em Caracas, Venezuela, após a suspensão das operações na sequência dos sismos registados em junho.

A Air Europa voltará a voar entre a capital espanhola, Madrid, e a capital venezuelana a partir de terça-feira, depois de ter operado a partir do Aeroporto Internacional Arturo Michelena, em Valência, em julho e agosto, tal como a Iberia.

"Estamos felizes por voltar a ligar Caracas à nossa rede habitual de destinos e por poder continuar a acompanhá-lo nas suas próximas viagens", assinalou a Air Europa no 'site'.

Também a Iberia retomará a ligação com Caracas a partir da próxima quinta-feira, com três voos semanais - segunda-feira, quinta-feira e domingo -, conforme confirmado pela companhia aérea à agência de notícias Europa Press.

A operação aérea com a Venezuela enfrenta dificuldades desde o final de 2025, quando o Governo venezuelano suspendeu as licenças de voo para o país, após as companhias terem decidido suspender as ligações na sequência de um alerta dos Estados Unidos, que instava as aeronaves a "tomarem precauções extremas" ao sobrevoarem o território.

Posteriormente, os sismos registados na Venezuela em 24 de junho obrigaram ao encerramento temporário do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, na capital do país.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.