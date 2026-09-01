Neves encerra visita à PSP com atraso

Com significativo atraso face ao horário inicialmente previsto, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, só a meio da tarde chegou ao Comando Regional da PSP Madeira, no Funchal, onde decorre o último acto oficial na capital madeirense da visita ao arquipélago.

A deslocação ao comando ocorreu depois da passagem pela Divisão de Câmara de Lobos, igualmente já fora do horário previsto. O atraso ficou sobretudo relacionado com a longa sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, realizada durante a manhã em Câmara de Lobos e que se prolongou por mais de duas horas, terminando já perto das 14 horas.

À chegada à sede do Comando Regional, Luís Neves foi recebido com uma guarda de honra prestada por elementos da Equipa de Intervenção Rápida, seguindo-se uma reunião com o efectivo da PSP.

Depois da visita ao comando, Luís Neves seguirá para Machico, onde está previsto um jantar social, às 19 horas.

A deslocação para o aeroporto está prevista para as 20h30. Antes do regresso a Lisboa, o ministro tem ainda agendada uma passagem pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo de Fronteiras (DSACF), no aeroporto da Madeira.