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Caracas volta a receber voos comerciais dois meses após terramoto

Principal aeroporto da Venezuela reabriu ao tráfego de passageiros depois de permanecer encerrado desde os sismos de 24 de Junho

Foto Victor Hugo
Foto Victor Hugo

O principal aeroporto da Venezuela voltou esta terça-feira a receber voos comerciais, mais de dois meses depois dos sismos que devastaram parte do país, provocaram mais de 6.500 mortos e obrigaram à suspensão das operações regulares em Caracas.

O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, retomou a actividade de passageiros com a partida de um voo da companhia venezuelana Conviasa para a Cidade do México. Pouco depois, um avião da Global Crossing aterrou naquela infraestrutura.

Situado no Estado de La Guaira, uma das zonas mais atingidas pela catástrofe de 24 de Junho, o aeroporto sofreu danos significativos, incluindo na pista principal, ficando desde então limitado essencialmente à recepção de voos humanitários.

Os voos de carga tinham sido retomados a 5 de Agosto, mas só agora regressaram as ligações comerciais de passageiros.

A operação está, contudo, longe da normalidade. Foram instalados quatro terminais provisórios em grandes tendas no exterior das estruturas danificadas, dois destinados às partidas e outros dois às chegadas.

Durante os últimos dois meses, grande parte do tráfego que normalmente passava por Caracas foi encaminhada para os aeroportos de Valencia, Maracay, Barquisimeto e Barcelona, infraestruturas de menor dimensão e sem capacidade para absorver, em condições normais, o volume gerado por Maiquetía.

Antes dos sismos, o aeroporto registava cerca de 112 movimentos comerciais por dia, entre 56 chegadas e outras tantas partidas.

Ligações internacionais começam a regressar

A reabertura permitirá também recuperar gradualmente algumas das principais ligações internacionais da Venezuela.

A Copa Airlines regressou já esta terça-feira a Caracas. A companhia panamiana operava a rota há quase três décadas e, antes do terramoto, realizava três voos diários.

A Iberia deverá retomar na quinta-feira a ligação entre Madrid e Caracas, inicialmente com três frequências semanais, enquanto a American Airlines prevê voltar no mesmo dia à rota entre Miami e a capital venezuelana.

Outras companhias deverão seguir-se nos próximos dias, à medida que forem sendo reunidas condições para aumentar a capacidade da infraestrutura.

A retoma acontece poucos meses depois de Estados Unidos e Venezuela terem restabelecido, em Abril, as ligações aéreas comerciais entre os dois países, interrompidas durante sete anos.

Apesar do regresso dos passageiros, Maiquetía continuará a operar de forma condicionada enquanto prosseguem os trabalhos de recuperação das instalações atingidas pelo terramoto.

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