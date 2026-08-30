O regresso às aulas está à porta: saiba que “lições” levar na mochila

Na Madeira, o novo ano lectivo arranca em Setembro, de acordo com o calendário escolar definido para 2026/2027.

Com o regresso às aulas a aproximar-se, a Direcção Regional da Saúde (DRS) reuniu um conjunto de recomendações para ajudar crianças e jovens a retomar as rotinas escolares com saúde e bem-estar.

Cuidar da saúde física e emocional, promover bons hábitos e fortalecer laços familiares são pilares fundamentais para um ano letivo bem-sucedido e feliz DRS

1. Saúde em dia

Antes do regresso, a DRS recomenda verificar as consultas e os exames de rotina adequados à idade e confirmar se a vacinação está actualizada. A situação pode ser consultada no centro de saúde ou através da App SESARAM.

2. A escola deve saber

Pais ou tutores devem informar a escola sobre questões de saúde relevantes, nomeadamente alergias alimentares ou a picadas de insectos e doenças crónicas como diabetes, asma ou epilepsia.

3. A mochila também conta

Entre os 6 e os 18 anos, o peso transportado não deve ultrapassar 10% do peso corporal, segundo a recomendação da DRS. A mochila deve ser adequada ao tamanho da criança ou jovem e ter alças almofadadas.

4. Voltar a dormir cedo

A DRS recomenda recuperar hábitos saudáveis de sono e repouso antes do início das aulas, ajudando crianças e jovens a regressar gradualmente aos horários escolares. Também aconselha a limitar o uso das novas tecnologias, tomar sempre o pequeno-almoço, beber água ao longo do dia e reservar tempo para actividade física e lazer.

5. Não esquecer os dentes

A recomendação é manter uma boa higiene oral, com escovagem dos dentes duas a três vezes por dia.

6. A saúde também é emocional

A DRS recomenda que as famílias mantenham uma relação próxima, incentivem o diálogo, estejam disponíveis para ouvir e valorizem os sentimentos dos filhos. Regras claras e adequadas à idade, acompanhamento da vida escolar e procura de apoio sempre que necessário também fazem parte das recomendações.

CHECK-LIST PARA O REGRESSO

☐ Vacinas actualizadas

☐ Consultas e exames de rotina em dia

☐ Escola informada sobre alergias ou doenças crónicas

☐ Mochila com peso adequado

☐ Horários de sono regularizados

☐ Pequeno-almoço e água todos os dias

☐ Tempo limitado de ecrãs

☐ Espaço para actividade física e lazer

☐ Tempo para conversar e acompanhar o bem-estar emocional