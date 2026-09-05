Madeira tenta hoje colocar patrimónios na final das 7 Maravilhas

A Madeira entra hoje na corrida por um lugar entre as 21 finalistas das Novas 7 Maravilhas de Portugal. O Palácio Nacional de Sintra recebe a meia-final nacional, que reúne 49 patrimónios de todo o país, incluindo os sete representantes do arquipélago.

A Região apresenta um candidato em cada uma das categorias a concurso. Machico está representado pelo Forte de Nossa Senhora do Amparo, enquanto Santana concorre com o Teleférico da Rocha do Navio e as Casas de Colmo. A lista inclui ainda a Igreja Matriz de São Jorge, o Mercado dos Lavradores, a Casa das Mudas e o Jardim Monte Palace Madeira.

A selecção madeirense resulta da votação da fase regional, que começou com 21 patrimónios candidatos. Os sete apurados foram anunciados a 18 de Julho, numa emissão especial da TVI realizada na Praça do Povo, no Funchal.

Madeira procura quarta ‘Maravilha’ em 16 anos Sete patrimónios regionais disputam amanhã um lugar na final nacional

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h00 às 17h00 - 1.ª Acção de Reciclagem de Árbitros e Observadores de Futebol da época

2026/2027, Estádio Municipal de Câmara de Lobos e Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

- 9h00 - 113.º Aniversário da Associação dos Escoteiros de Portugal, no Parque Ecológico do Funchal, junto à Casa do Burro

- 9h00 às 12h15 - Manhã de Saúde e Actividade Física', organizada pela Academia da Força, na Praça do Povo – zona do Heliporto

- 9h00 às 13h00 - 5.º Encontro do Património Cultural Imaterial - Arquipélago da Madeira, sob o tema 'A Obra de Vimes em Diálogo: Entre a Salvaguarda e a Contemporaneidade', no Auditório da Casa do Povo da Camacha

- 9h00 às 13h00 - Seminário 'As Ilhas Desconhecidas: 100 Anos de Raúl Brandão', no Castanheiro Boutique Hotel

- 11h30 - Iniciativa do PS, com Célia Pessegueiro, junto às obras do Hospital Central e Universitário da Madeira

- 16h00 - Inauguração da exposição 'Do Mar à Serra', promovida pelo grupo Entusiastas de Modelismo da Madeira, na Galeria B doCentro Cultural e de Investigação do Funchal

- 18h00 - 2.ª edição do concerto da Orquestra Jovem Sinfonia da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

- 18h00 - Marítimo - Benfica da I Liga, no Estádio do Marítimo

- 18h30 - Festa do Povo' do JPP, no Pavilhão do Marítimo

- 19h30 - Cerimónia de entrega de prémios e jantar oficial da XXIV Regata Internacional Canárias – Madeira, no Clube Naval do Funchal



- 19h00 às 22h30 - II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira, no Meliá Madeira Mare Resort & Spa

- 20h00 - MEO Sons do Mar, com os concertos de Nininho Vaz Maia e Akoustic Junkies, no Parque de Santa Catarina



- 20h30 - Sporting - Nacional, da I Liga, no Estádio José Alvaladde

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral, Dia Internacional da Caridade, Dia Internacional das Mulheres e Raparigas Indígenas, Dia Internacional dos Abutres e Dia Mundial da Barba

- Este é o ducentésimo quadragésimo nono dia do ano. Faltam 117 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1658 - Os holandeses tomam Jaffnaptam, última possessão portuguesa no Ceilão.

1666 - O arquiteto inglês Christopher Wren inicia a elaboração do projeto para a reconstrução de Londres, na sequência do grande incêndio que destruiu grande parte da cidade.

1735 - Nasce o compositor alemão Johann Christian Bach.

1774 - O Primeiro Congresso Continental junta em Filadélfia, Pensilvânia, em sessão secreta, 56 delegados de 12 colónias.

1792 - Revolução Francesa. Eleição de Maximilien François Marie Isidore de Robespierre para a liderança da Convenção Nacional.

1857 - Morre, com 59 anos, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, Auguste Comte, filósofo positivista francês e pioneiro da Sociologia.

1877 - O astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli desenha o primeiro mapa de Marte.

1882 - Celebração do primeiro "Labor Day", Dia do Trabalhador, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1914 -- I Guerra Mundial. Rússia, França e Grã-Bretanha concluem o Tratado de Londres, em que cada um promete não fazer uma paz separada com as Potências Centrais.

1920 - É proclamado o estado de sítio em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, para contenção dos movimentos operários.

1929 - Aristide Briand, chefe do Governo francês, propõe à assembleia da Sociedade das Nações a constituição dos Estados Unidos da Europa.

1939 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos declaram-se neutrais.

1944 - Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo assinam em Londres um Acordo Aduaneiro com o objetivo de estabelecer uma comunidade tarifária, mais tarde transformado no Tratado do Benelux.

1946 - O pedido de entrada de Portugal na Organização das Nações Unidas (ONU) não é aceite pela Assembleia Geral devido ao regime ditatorial do Estado Novo, de António de Oliveira Salazar.

1957 - É publicado o romance "On the Road", "Pela Estrada Fora", do norte-americano Jack Kerouac, obra de referência do movimento "beat".

1972 - O grupo palestiniano Setembro Negro invade a Vila Olímpica de Munique, na Alemanha, fazendo nove reféns da delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos. Morrem 11 atletas.

1975 - Fracassa o atentado contra o Presidente norte-americano, Gerald Ford, em Sacramento, Califórnia.

1977 - É lançada do Cabo Canaveral, Florida, Estados Unidos, a bordo de um foguete Titan-Centau, a sonda espacial norte-americana da NASA Voyager 1.

1984 - É publicada a Lei-quadro n.º 30/84, no Diário da República nº. 206/1984, emitida pala Assembleia da República, que estabelece as bases gerais do Sistema de Informações da República Portuguesa.

1986 - O poeta e ensaísta Octávio Paz é distinguido com a Grã-cruz da Ordem de Afonso X, o Sábio, de Espanha.

1988 - Morre, com 54 anos, o realizador radiofónico António Costa Macedo, responsável pelo Rádio Rural.

1994 - Começa na cidade do Cairo, Egito, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, com a participação de 170 países, e que segundo o secretário-geral da Nações Unidas, Butros-Ghali, visa "harmonizar as ações das Nações" e "não impor políticas".

1995 - A França realiza, no atol de Mururoa, no sul do Pacífico, o primeiro de uma série de testes nucleares.

1997 - Morre, aos 87 anos, a madre Teresa de Calcutá, fundadora da congregação das Missionárias da Caridade.

1999 - Milícias pró-integracionistas cercam a missão das Nações Unidas (ONU) em Díli, Timor-Leste. Prossegue a violência no território.

2000 - O ministro do Ambiente espanhol, Jaume Matas, apresenta o anteprojeto do Plano Hidrológico Nacional, no qual se admite transvases nos rios Ebro, Guadalquivir, Douro e Tejo, embora nos três últimos casos sejam pouco prováveis.

2005 - O comissário Europeu Peter Mandelson e o ministro do Comércio chinês, Bo Xilai, assinam em Pequim, China, um acordo que permitirá desbloquear os milhões de peças de têxteis chineses presos nos portos europeus. O novo acordo renegoceia as quotas de exportação dos têxteis chineses para a União Europeia.

- 150 pessoas morrem na sequência da queda de um Boeing 737-200 da linha aérea indonésia 'low cost' Mandala, após a descolagem do aeroporto internacional Polónia, situado no centro de Medan, na ilha de Sumatra.

2008 - Têm início em várias províncias a votação para as eleições legislativas em Angola, as primeiras no país desde 1992.

- Morre, aos 103 anos, Maria Adelaide Ribeirete, criadora dos Bordados de Óbidos.

2009 - Morre, com 75 anos, João Vieira, artista plástico, pintor, membro do grupo KWY, com René Bertholo, Lourdes Castro, Gonçalo Duarte, José Escada, Christo e Jan Voss, pai de Manuel João Vieira.

2011 - O ex-primeiro-ministro da Islândia, Geeir Haarde, começa a ser julgado num tribunal em Reiquiavique, acusado de negligência grave devido ao colapso do sistema financeiro do país em 2008.

- Morre, com 66 anos, o cambojano Vann Nath, pintor que imortalizou nos seus quadros o horror do genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos (1975-1979) e um dos sete sobreviventes das suas prisões, a S-21 em Phnom Penh.

2014 - O Presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinam na sede da Presidência moçambicana, em Maputo, um acordo de paz para acabar com meses de violência entre o exército e os ex-guerrilheiros.

- Representantes do Governo ucraniano e dos separatistas pró-russos do leste da Ucrânia assinam um acordo de cessar-fogo, no final de uma reunião em Minsk, Bielorrússia, mediada pela Rússia e pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

2017 - A Procuradoria-Geral brasileira deduz acusação contra a ex-Presidente, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Lula da Silva, entre outros políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores.

2019 - Morre, aos 64 anos, Charlie Cole, fotojornalista norte-americano, autor da fotografia do "Homem do Tanque" na praça Tiananmen, na China, no dia 05 de junho de 1989.

- Morre, com 79 anos, Francisco Toledo, pintor, escultor, artista gráfico e ativista mexicano.

2020 - Morre, aos 82 anos, Jirí Menzel, cineasta checo, pioneiro da chamada Nova Vaga do cinema checo na década de 1960. Vencedor de um Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com "Comboios Rigorosamente Vigiados", em 1967.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia, após o Conselho de Ministros extraordinário, um pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto do aumento do custo de vida, decorrente da guerra na Ucrânia, no valor global de 2.400 milhões de euros.

- A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, 47 anos, sucede a Boris Johnson como líder dos conservadores e primeira-ministra do Reino Unido.

2023 - O ex-líder da organização norte-americana de extrema-direita Proud Bois, Enrique Tarrio, é condenado a 22 anos de prisão por orquestrar o ataque ao Capitólio norte-americano, em Washington, a 06 de janeiro de 2021, a sentença mais pesada neste caso.

2024 - O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeia o antigo ministro e ex-comissário que negociou pela União Europeia o Brexit, o conservador Michel Barnier, de 73 anos, como novo primeiro-ministro de França após mais de 50 dias de governo provisório.

- Morre, aos 69 anos, Augusto Manuel Seabra, sociólogo, jornalista, programador e crítico cultural. Foi programador do festival DocLisboa e consultor do Script Fund, do antigo programa Media da União Europeia e foi um dos fundadores do jornal Público.

- Morre, aos 70 anos, António Silva, jornalista, exerceu funções de responsável da delegação do Algarve da Agência Lusa na década de 1990.

2025 - O canoísta Leonardo Barbosa conquista a medalha de prata na prova de C1 júnior do Campeonato do Mundo de maratonas, a segunda alcançada pela seleção nacional na competição, que decorre em Gyor, na Hungria.

PENSAMENTO DO DIA: