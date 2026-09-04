"Temos que ser muito bons em todos os aspectos do jogo, senão o Benfica ainda será mais difícil"

Na abordagem ao jogo com o Benfica, nesta sábado, Mitchell van der Gaag confessou estar a sentir “a alegria que sentem os nossos adeptos pela subida, mas também agora pela sua equipa ir defrontar o Benfica”.

“Este sentimento de alegria, senti-o o todos os dias, nos jogos em casa e nos jogos fora, e temos que estar à altura dos nossos adeptos em termos de responsabilidade”, sublinha o treinador neerlandês.

Assumindo ser sempre bom jogar contra o Benfica, contudo, o técnico maritimista mostra-se realista. “O Benfica é uma equipa grande, que luta pela conquista do campeonato e vem à Madeira para vencer. Para nós é mais um jogo. Mas será um jogo para mostrarmos a nossa qualidade e para deixar uma imagem boa”, sustenta a ideia.

“Será um jogo difícil, como sempre, contra uma grande equipa com muita qualidade individual e colectiva mas, como costumo dizer aos meus jogadores, não somos uns coitadinhos”, assume.

“Temos que lutar e trabalhar, de resto, como a equipa tem vindo a fazer até agora. Agora, num jogo na nossa casa, queremos mostrar mais uma vez, a nossa capacidade de luta e a nossa qualidade”, frisa, assumindo que para os jogadores, “é bom jogar contra uma equipa grande num estádio cheio”.

Colocado perante as diferenças do Benfica de Mourinho para este de Marco Silva, o treinador do Marítimo ressalva não ter acompanhado a carreira dos encarnados durante toda a época passada. "Sei que o Benfica não perdeu qualquer jogo na época transacta para a I Liga, o que quer dizer muito em termos de espírito de equipa. Agora, com o Marco Silva, a equipa tem ideias diferentes. O Marco fez um caminho espectacular no futebol inglês e também veio trazer a sua experiência para o Benfica . Qualquer jogador tem qualidade, qualquer treinador tem imensa qualidade, por isso, será sempre um jogo difícil para nós. E depois, Benfica é Benfica”, desenvolve o treinador maritimista.

De resto, Mitchell alerta que o Marítimo “terá de ser muito bom em todos os aspectos do jogo, senão será um jogo ainda mais difícil para nós”, assegurando que os seus jogadores estão cientes destas premissas.

“Senti alguma ansiedade nos meus jogadores, o que é normal. Toda a gente quer jogar, a onda maritimista também é, neste momento, muito forte. A maioria deste plantel trabalhou muito, na época passada, para subir de divisão, porque quer jogar estes jogos. Agora que estamos aqui, vamos querer desfrutar”, assume Mitchell van der Gaag.

O Marítimo defronta, amanhã, o Benfica, em jogo da 5.ª jornada da I Liga, agendado para as 18 horas.