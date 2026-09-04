PSD destaca "nova resposta social para apoiar idosos no domicílio"

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visitou, esta sexta-feira, a Casa Esperança, o primeiro centro de dia e de noite da Região Autónoma da Madeira, gerido pela Associação Garouta do Calhau, destacando o investimento do Governo Regional na criação de novas respostas sociais centradas nas necessidades da população idosa.



Bina Pereira sublinhou a importância desta nova resposta social, que permite aos idosos permanecerem nos seus domicílios, contando durante o dia e a noite com acompanhamento, ocupação e condições de maior segurança.

“Estamos a destacar o investimento do Governo Regional, tendo como centro da questão a pessoa idosa na definição das suas políticas sociais. Esta é uma nova resposta que permite dar mais uma escolha às famílias e aos idosos, possibilitando que se mantenham nas suas casas, mas com acompanhamento e maior segurança durante a noite”, afirmou.

A deputada social-democrata salientou que a Casa Esperança representa uma resposta inovadora na Região, numa altura em que o aumento da longevidade coloca novos desafios às políticas sociais. “A longevidade é um desafio, mas é também um desejo de toda a população. Esta realidade traz desafios aos quais temos de continuar a dar resposta, acompanhando as necessidades dos nossos idosos”, afirmou.

Bina Pereira destacou ainda o papel das famílias neste processo, defendendo que o envelhecimento deve ser acompanhado de forma próxima e com o envolvimento das próprias famílias e das instituições. “As famílias têm de fazer parte deste processo de envelhecimento, acompanhar os seus familiares e, dentro das suas possibilidades, envolver-se também no trabalho desenvolvido pelas instituições”, sublinhou.

Para a deputada, é igualmente importante reconhecer que nem todos os idosos pretendem ou necessitam de um internamento em lar, sendo fundamental criar alternativas que permitam manter a pessoa no seu ambiente habitual. “Muitas vezes, sair da nossa própria casa não é um aspeto positivo para o idoso. Há quem queira continuar no seu domicílio, mas com o devido acompanhamento, precaução e as respostas necessárias”, explicou.

O Grupo Parlamentar do PSD considera, por isso, que a criação deste tipo de respostas constitui um caminho importante para responder às novas necessidades da população, permitindo maior diversidade na oferta social e dando mais opções aos idosos e às suas famílias.

“Este é um projeto inovador na Região e estamos a acompanhar os seus primeiros tempos. Como acontece com qualquer nova resposta, será importante avaliar a procura e os resultados alcançados, mantendo esta realidade sob a atenção do Governo Regional para que, sempre que necessário, possam ser equacionados novos investimentos”, concluiu Bina Pereira.