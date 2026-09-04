Zelensky propõe suspensão de ataques durante visitas dos enviados de Trump a Moscovo e Kiev

O Presidente ucraniano propôs hoje à Rússia a suspensão dos ataques aéreos durante a visita dos enviados dos Estados Unidos a Moscovo e a Kiev, que deverá ocorrer no fim de semana para retomar as negociações sobre o conflito.

"Não haverá ataques aéreos da nossa parte, e a Rússia deve garantir, de forma recíproca, um cessar-fogo --- sem os seus próprios ataques --- durante o tempo necessário à condução destas negociações", declarou Volodymyr Zelensky, citado pelas agências internacionais.

Steve Witkoff e Jared Kushner são esperados pela primeira vez em Kiev no domingo, no âmbito dos esforços diplomáticos destinados a pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que teve início em fevereiro de 2022.

As autoridades russas não confirmaram, até ao momento, a deslocação dos enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, a Moscovo.