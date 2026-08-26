César Peixoto e Nuno Espírito Santo avançam na Taça da Liga inglesa

O Wolverhampton, de César Peixoto, e o West Ham, de Nuno Espírito Santo, qualificaram-se hoje para os 16 avos de final da Taça da Liga inglesa em futebol, ao vencerem fora Sheffield Wednesday (2-0) e Southampton (4-1), respetivamente.

Em Sheffield, os 'Wolves', do Championship (segundo escalão), venceram o conjunto da League One (terceiro) com um autogolo do neerlandês Sil Swinkels, aos três minutos, e um tento de Saheed Olagunju a acabar a primeira parte, aos 45+1.

César Peixoto fez alinhar de início os compatriotas José Sá e Rodrigo Gomes e lançou na segunda parte Mateus Mané e Toti Gomes.

Por seu lado, e num embate entre duas equipas do Championship, o Southampton adiantou-se, aos 10 minutos, pelo brasileiro Leo Scienza, mas o conjunto de Nuno Espírito Santo deu a volta ao resultado, empatando aos 41, por Joshua Ajala.

Na segunda parte, o mesmo Ajala, aos 53 minutos, o argentino Taty Castellanos, aos 75, e Jarrod Bowen, aos 84, completaram a reviravolta.

Entre equipas da Premier League, o Leeds venceu por 2-0 no reduto do Nottingham - repetindo o sucesso do fim de semana, então para o campeonato (1-0) -, com um golo do galês Daniel James (50 minutos) e um autogolo do também galês Neco Williams (75).

Quanto às outras equipas do escalão principal que entraram hoje em ação, qualificaram-se todas, nomeadamente o Ipswich (3-1 ao Leicester), o Coventry (4-2 no reduto do Plymouth), o Brentford (6-1 na casa do Birmingham) e o Hull City (5-4 nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos na casa do Stoke City).