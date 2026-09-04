PSP detém dois homens em flagrante delito por tráfico de droga

O Comando Regional da Madeira da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, deteve, esta quinta-feira, 3 de Setembro, dois homens, naturais e residentes na Região Autónoma da Madeira, com as idades compreendidas entre os 35 e os 38 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo explica em comunicado enviado, a operação surgiu na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um ano e nove meses, tendo como objectivo principal a actividade de tráfico de estupefacientes, nomeadamente drogas sintéticas, que ocorria naquele concelho e que se encontrava a "a causar elevado alarme social na população, existindo uma crescente preocupação relativamente a este fenómeno naquela zona."

Na sequência das diligências realizadas, a PSP procedeu ao cumprimento de diversos mandados de busca domiciliária e não domiciliária, resultando na apreensão de "mais de 52 gramas de droga sintética vulgarmente conhecida por “Bloom”, mais de 12 gramas de droga sintética conhecida por “Gorby”, mais de 68 000 euros em numerário, 11 viaturas automóveis, incluindo uma viatura de gama alta; três telemóveis; 1 cofre".

Os detidos foram presentes a interrogatório não judicial, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.