PJ detém no aeroporto de Lisboa homem que transportava 12 quilos de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no dia 21 de agosto no aeroporto de Lisboa um homem que tentava entrar em Portugal com 12 quilos de cocaína, adiantou hoje esta polícia.

O suspeito, que ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente a juiz, foi detido no âmbito de uma ação de fiscalização e controlo no aeroporto Humberto Delgado, uma vez que transportava uma mala que tinha droga dissimulada no seu interior.

"Foram recolhidos indícios de que o detido poderá ter atuado como transportador de estupefacientes, vulgarmente designado por 'mula', a mando de terceiros e integrado numa estrutura criminosa dedicada ao tráfico de droga", explicou a PJ em comunicado.

Este método de utilização de um transportador é muitas vezes utilizado por organizações criminosas e, nestes casos, esclareceu a PJ, as pessoas recrutadas são "abordadas através de promessas de compensações financeiras, oportunidades de trabalho ou outros benefícios" e podem, numa fase inicial, desconhecer "a verdadeira natureza da operação em que são envolvidas".

Um transportador permite às organizações criminosas reduzir o risco de exposição dos elementos que têm mais responsabilidade, apesar de a pessoa que transporta a droga entre países ficar perante um nível de risco elevado, quer em relação à sua liberdade, quer do ponto de vista da integridade física.

Neste contexto, a PJ alertou para os riscos de aceitar transportar bagagens cujo conteúdo não é conhecido.

"O facto de uma pessoa aceitar transportar uma bagagem a pedido de outra não a isenta de responsabilidade caso sejam encontrados estupefacientes ou outros bens ilícitos no seu interior", alerta a PJ.