ONU lança apelo de emergência de 42,6 milhões de euros após cheias no Nepal

A ONU e parceiros humanitários lançaram hoje um apelo de emergência para arrecadar 49,6 milhões de dólares (42,6 milhões de euros) para ajudar o Nepal após as devastadoras cheias ocorridas a 26 de agosto.

A ONU aciona este mecanismo de emergência para obter e coordenar fundos da comunidade internacional para lidar com crises urgentes, desastres naturais ou conflitos armados.

A campanha, que visa fornecer ajuda vital a mais de 84.000 pessoas afetadas, terá duração de quatro meses.

O plano de resposta "aborda lacunas operacionais críticas identificadas pelo Governo para evitar maiores dificuldades e surtos de doenças com a aproximação do inverno nas comunidades Himalaias a elevada altitude", disseram as Nações Unidas em comunicado.

O número de mortos nas devastadoras cheias que atingiram a região fronteiriça entre o Nepal e o Tibete foi hoje novamente atualizado pelas autoridades: pelo menos 1.295 mortes e 4.898 desaparecidos no lado nepalês e 31 mortes e 531 desaparecidos no lado chinês.

Conforme anunciado esta semana por Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, a chefe do escritório da ONU no país, Lila Pieters Yahia, e o Governo do Nepal concordaram em lançar este apelo para obter fundos de outros países para mitigar os efeitos da catástrofe.

O plano da ONU é proteger imediatamente as populações mais vulneráveis. Para isso, serão feitas transferências diretas de dinheiro nos locais onde os mercados permanecerem abertos, para que as famílias possam comprar bens essenciais e, ao mesmo tempo, estimular as economias locais.

As equipas de ajuda também distribuirão materiais para abrigos contra o frio e fornecerão painéis solares portáteis para residências, visando restabelecer o fornecimento de eletricidade antes do inverno.

"As famílias perderam tudo: os seus entes queridos, as suas casas, os seus meios de subsistência, tudo destruído em questão de minutos", disse Lila Pieters Yahia, citada no comunicado.

A representante da ONU acrescentou: "Sob a liderança do Governo, este apelo levará dinheiro, abrigo, assistência médica, água potável e proteção às comunidades mais remotas antes da chegada do inverno".