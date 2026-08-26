Dois homens agredidos no Funchal

Um homem, de 21 anos, foi agredido ontem à tarde, pelas 15 horas, na zona das Madalenas.

Na sequência das agressões, a vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Já durante a madrugada, pelas 4 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao Comando Regional da PSP para prestar assistência a outro homem, de 20 anos, que também tinha sido vítima de agressão. A vítima foi posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.