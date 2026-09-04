Jorge Carvalho teme regresso à "Europa dos Estados"

O risco de a União Europeia caminhar para uma maior concentração de poderes nos Estados foi apontado como uma ameaça ao papel das regiões e dos municípios na gestão dos fundos comunitários, durante o debate realizado ontem em Santa Cruz.

Jorge Carvalho considerou que está em curso "um processo de voltarmos ao meio dos Estados", defendendo que as regiões autónomas devem preservar o princípio da subsidiariedade e uma intervenção efectiva na gestão dos fundos europeus.

O presidente da Câmara do Funchal alertou que esta tendência não afecta apenas a Madeira, lembrando que também no continente existem municípios pequenos e afastados dos centros de decisão.

Élia Ascensão defendeu igualmente que a proximidade deve ser valorizada, por permitir "maior conhecimento sobre a realidade local e uma maior capacidade de intervenção". A autarca criticou a possibilidade de os municípios serem afastados da definição das prioridades que afectam os seus territórios.

Olavo Câmara manifestou confiança na continuidade do projecto europeu, mas apelou à defesa dos princípios de coesão e solidariedade que permitiram o desenvolvimento das regiões.