Nacional precisa de "entrega muito grande" para pontuar frente ao Sporting

O treinador interino do Nacional, Bruno Abreu, afirmou hoje que tem de haver uma "entrega muito grande" por parte da equipa para ganhar pontos em Alvalade, no sábado, no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal, Bruno Abreu realçou que o Sporting é um "adversário fortíssimo", que vai jogar em casa e "criará imensos problemas".

"Nós temos plena consciência disso, sabemos muito bem qual o contexto que antevemos encontrar. Agora, [...] também temos as nossas armas e nesse sentido vamos procurar aproveitar aquilo que achamos que o Sporting, num ou outro momento, tem um bocadinho de maior vulnerabilidade", acrescentou.

O treinador interino sublinhou que a equipa está preparada e "é humilde o suficiente para perceber que vai ter de ter uma entrega muito grande, vai ter que ser responsável, vai ter que haver muita comunicação" para "honrar o símbolo" do Nacional e "acabar a quinta jornada com mais pontos".

Bruno Abreu, que está a orientar a equipa após a saída de João Gião no início da semana, reconheceu que uma mudança destas provoca "algum desconforto", mas assegurou que os jogadores entendem e sabem que têm de trabalhar em prol da defesa do clube.

Em relação ao esquema tático, contará com algumas "nuances" para que a equipa "fique o mais confortável possível no jogo", mas sem muitas alterações, adiantou.

Para este jogo, o treinador não poderá contar com os jogadores Filipe Soares, José Gomes e Ulisses Wilson. Quanto ao médio brasileiro Liziero, Bruno Abreu indicou que o jogador está com problemas físicos, mas ainda não é uma baixa confirmada.

O Nacional, que ocupa o 10.º lugar, em igualdade com o Sporting de Braga (nono, menos dois jogos) e o Moreirense (11.º, menos um jogo), visita o Sporting, segundo, com 10, no sábado, às 20:30, na quinta jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.