Como lidar com o regresso ao trabalho após as férias

O final do mês de Agosto marca o final das férias para muitos portugueses, e o final deste período de pausa pode provocar sentimentos adversos. Ter de enfrentar novamente a habitual rotina, o regresso ao trabalho, pode levar a uma depressão pós-férias, ou síndrome pós-férias. Saiba como lidar e até evitar esta perturbação.

Apatia, cansaço e falta de motivação, são sintomas comuns da síndrome pós-férias. Não se trata de uma doença, mas de uma perturbação adaptativa, que ocorre quando uma pessoa tem dificuldade em assimilar uma mudança nos seus hábitos, após umas férias, geralmente longas. Ainda assim, não é consensual entre os especialistas na altura de definir ou classificar a síndrome pós-férias. Alguns negam mesmo a possibilidade de se sofrer de uma depressão pós-férias.

Quer se trate ou não de uma perturbação, é inegável que algumas pessoas têm dificuldade em interiorizar o regresso à rotina após as férias. Este processo não afecta as pessoas de igual forma, mas, regra geral, não dura mais de duas semanas. São as mulheres quem mais sofre desta perturbação. É possível que exista uma ligação entre o stress do regresso ao trabalho conjugado ao aumento das responsabilidades em casa, ou na vida familiar.

O desequilíbrio psicológico provocado pela síndrome pós-férias pode ter mais que ver com o ambiente de trabalho e com a percepção que se tem do trabalho, do que com o próprio regresso à rotina laboral. A readaptação ao ambiente de trabalho torna-se mais difícil quando existe insatisfação profissional, sobretudo quando se trata de um ambiente de trabalho sob pressão. Alguns especialistas comparam os sintomas da depressão pós-férias aos do stress.

Na maior parte dos casos, os efeitos psicológicos acabam por ter consequências físicas que incluem insónias ou dificuldade em adormecer, apatia, falta de motivação no trabalho, dores de cabeça e dores abdominais, alterações de humor, falta de energia no trabalho, bem como nas tarefas domésticas quotidianas, e diminuição da produtividade. Os casos mais graves podem, mesmo, envolver tremores, episódios de ansiedade e até palpitações. Nestes casos, é aconselhável consultar um especialista.

Como lidar com a síndrome pós-férias

Os especialistas recomendam seguir uma série de indicações para quem sofre de problemas de adaptação, após um longo período de férias, como retomar a rotina de forma gradual e garantir um período de sono de, pelo menos, 7 horas por dia. Tentar reservar a primeira semana do regresso para tarefas de readaptação que não sejam demasiado stressantes; limitar as horas extraordinárias; evitar levar o trabalho para casa, protegendo a vida pessoal; e procurar apoio na família e nos colegas de trabalho são outros dos conselhos partilhados.

Ainda antes disso, por forma a evitar os sentimentos adversos no retorno à rotina, também existem recomendações a seguir. Em concreto, o regresso das férias deve ser programado com dois ou três dias de antecedência, para uma adaptação mais suave. Planear o dia do regresso com tranquilidade é importante, de modo a evitar trânsito das horas ‘de ponta’ e outros factores potencialmente indutores de stress. O foco é programar um regresso o mais tranquilo possível.

Os especialistas aconselham, ainda, a que seja mantida uma atitude positiva, que não seja abandonado o desporto durante as férias e que, no final da pausa, o horário seja reajustado gradualmente. Nos últimos dias de férias, os horários devem equiparar-se àqueles praticados no normal quotidiano, para evitar mudanças abruptas.