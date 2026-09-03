Jorge Carvalho garante que doca de autocarros no Pelourinho vai ter abrigos

Da reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal de hoje, Jorge Carvalho destaca "a aprovação, por unanimidade, da alteração do regulamento de apoio às bolsas do ensino superior. Esta alteração vem permitir um aumento de cerca de 20% relativamente aos apoios que já eram facultados", explica.

O presidente da CMF explcia que "neste regulamento estão incluídos todos os estudos, sejam dos cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados e doutoramentos".

Como o DIÁRIO noticiou na edição impressa desta quinta-feira, este é um investimento que ronda os 2,2 milhões de euros e "vem complementar todos os apoios a que os estudantes se possam candidatar porque é cumulativo".

Questionado sobre a entrada em vigor, esta semana, de linhas 'bus' em algumas ruas do Funchal, Jorge Carvalho garante que, nestes dois primeiros dias, a autarquia não tem conhecimento de "qualquer situação crítica que essa opção tenha colocado".

“É uma situação que estamos a monitorizar, na certeza de que, em algumas dessas artérias, a circulação era já de alguma complexidade, face a alguns abusos de estacionamento indevido. Estamos a acompanhar e acreditamos que esta possa ser mais uma solução para a fluidez do trânsito", sublinha.

Confrontado com queixas de utentes pelo facto de a doca de autocarros, que passou do Edifício Anadia para o Largo do Pelourinho, não ter abrigos, Jorge Carvalho garante que serão instalados equipamentos, mas lenbra que na localização anterior não havia abrigos.

“Vão ter abrigos, neste momento há um conjunto de materiais que, fruto das circunstâncias que vive o mundo, não conseguem cumprir os timings que estavam definidos", explica.

Finalmente, questionado sobre queixas dos moradores do Lazareto relativas aos maus cheiros da ETAR, o presidente da CMF remete para o resultado de um estudo que está a ser desenvolvido.

“A situação está identificada e tem a ver com a remoção das lamas e vamos aguardar para ver as possíveis soluções que esse estudo vai apresentar", afirma.