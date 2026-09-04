73 acidentes de viação e 13 detenções

O Comando Regional da Madeira da PSP registou, entre 28 de Agosto e 3 de Setembro de 2026, 73 acidentes de viação, dos quais resultaram 21 feridos ligeiros e 2 feridos graves, não tendo sido registadas vítimas mortais.

Por concelho, o Funchal registou o maior número de acidentes, com 24 ocorrências, seguido de Porto Moniz, com 10, São Vicente, com 9, Câmara de Lobos, com 5, Ribeira Brava, com 4, Calheta, com 3, Ponta do Sol, Santana e Machico, com 2 cada, e Porto Santo, com 1 acidente. Em Santa Cruz foram registados 11 acidentes, dos quais resultaram quatro feridos ligeiros.

Relativamente à tipologia dos acidentes, registaram-se 53 colisões, 14 despistes, 3 atropelamentos e 3 acidentes classificados como outros, num total de 73 acidentes ocorridos.

Respeitante à proactividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 13 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: 7 por condução de veículo em estado de embriaguez, 3 por condução de veículo sem habilitação legal, 1 por condução de veículo em desobediência (carta apreendida), 1 por condução de veículo em desobediência por não cumprimento da obrigação de realizar exame de pesquisa de álcool no sangue, com resultado positivo ou superior a 1,20 g/l, e 1 por condução de veículo em desobediência, por recusa em efectuar as provas estabelecidas para a detecção de substâncias psicotrópicas.