Perigo de incêndio rural agrava-se a partir de domingo

As condições meteorológicas previstas para os próximos dias poderão contribuir para um agravamento do perigo de incêndio rural na Madeira, sobretudo nas zonas altas e nos extremos leste e oeste da ilha.

O alerta é deixado pelo Serviço Regional de Protecção Civil, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para um agravamento das condições meteorológicas entre domingo, dia 6, e pelo menos quarta-feira, dia 9 de Setembro.

O vento será predominantemente de nordeste, sendo por vezes forte nos extremos leste e oeste e nas terras altas da Madeira, com rajadas que poderão atingir os 50 quilómetros por hora. Nos dias 7 e 8, o vento em altitude deverá soprar de leste/nordeste, uma situação que poderá favorecer a propagação de eventuais incêndios rurais.

Também está prevista uma diminuição da humidade relativa do ar, com fraca recuperação durante a noite nas terras altas. A maior secura da vegetação poderá contribuir para condições mais favoráveis à ignição e rápida propagação das chamas.

Perante este cenário, o Índice de Perigo de Incêndio Rural (FWI) deverá aumentar, sobretudo a partir de 6 de Setembro, com maior expressão nas zonas altas e no extremo leste da ilha.

A Protecção Civil recomenda à população que adeque os seus comportamentos à situação de perigo, evitando, em espaço rural, a utilização de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras com discos, motosserras, tractores sem protecções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras ou máquinas de soldar.



É igualmente recomendado evitar o campismo em áreas florestais e, na utilização de percursos pedestres classificados, respeitar as regras de segurança e eventuais interdições impostas pelas autoridades.

A população deve ainda acompanhar as informações meteorológicas e as indicações da Protecção Civil, forças de segurança e Autoridade de Saúde.

Em caso de incêndio ou outra situação de emergência, deve ser contactado o 112. A Protecção Civil recorda também que as fogueiras e queimadas estão proibidas entre 1 de Abril e 31 de Outubro.