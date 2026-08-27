Incêndio em habitação no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, esta madrugada, para um incêndio numa habitação situada no Caminho das Quebradas de Baixo, em São Martinho.

À chegada ao local, os operacionais verificaram que o fogo, alegadamente desencadeado por um curto-circuito eléctrico, já tinha sido extinto pelo proprietário da habitação, pelo que não foi necessária a intervenção dos bombeiros.

Para a ocorrência foram mobilizadas quatro viaturas e um total de 12 operacionais. Não há registo de feridos.