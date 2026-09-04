Judo da Madeira arranca nova época desportiva com estágios internacionais

Os clubes de judo da Madeira deram início à nova época desportiva com a participação dos seus atletas em dois estágios internacionais de referência no panorama nacional: o Alvor International Judo Camp 2026, realizado de 1 a 3 de setembro, e o Estágio Internacional de Judo de Castelo Branco de 3 a 6 de setembro.

O estágio de Alvor contou com a presença do consagrado judoca português Jorge Fonseca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos e bicampeão mundial. Em Castelo Branco, os atletas madeirenses tiveram a oportunidade de trabalhar sob orientação de Tiago Camilo, vice-campeão olímpico, medalha de bronze olímpica, campeão mundial e tricampeão pan-americano.

Destinados aos escalões de competição — Juvenis, Cadetes, Juniores e Seniores —, estes estágios constituem importantes momentos de preparação para a nova temporada, permitindo aos atletas elevar o seu nível técnico e competitivo através do contacto com treinadores e judocas de reconhecido nível nacional e internacional, refere nota remetida à imprensa.

Para além da vertente técnica e competitiva, a participação nestas iniciativas contribui também para a troca de experiências, o reforço da motivação e a criação de laços entre atletas e clubes, assumindo particular importância na preparação para as próximas competições do calendário nacional.

A representação madeirense contou com 23 atletas, em representação de três clubes da Região:

Clube Naval do Funchal: Artur Martins, Carlota Rodrigues, Dinis Barata, Francisco Figueira, Gabriel Silva, Henrique Loureiro, Henrique Serpa, Lara Medeiros, Leonor Abreu, Maria Flor Bastos ,Martim Nicola, Rafael Silva, Sofia Antunes e Vasco Carolino.

Grupo Desportivo da APEL: Feodor Kholkin, Lucas Pestana, Lucas Veste, Martim Lobato, Lourenço Nóbrega e João Gonçalves.

Judo Clube da Madeira: Ângelo Abreu, Guilherme Varejão e Madalena Rodrigues.

A comitiva foi ainda acompanhada pelo Presidente e pelo Diretor Técnico da Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, bem como pelos treinadores Andrei Veste, Francisco Rodrigues, Matheus Silva, Ricardo Pimentel e Paula Saldanha.