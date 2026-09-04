Onze concelhos de quatro distritos em perigo máximo

Onze concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco e Coimbra estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas vão manter-se elevadas, segundo o IPMA.

Por causa do calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Guarda, Almeida, Sabugal (Guarda), Penamacor (Castelo Branco) e Pampilhosa da Serra (Coimbra).

Também mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam um perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até quinta-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Por causa do tempo quente, o IPMA tem sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre até às 19:00 de sábado.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro a partir da tarde e vento em geral fraco.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima e poeiras em suspensão.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (Bragança) e os 25 (Portalegre) e as máximas entre os 26 (Aveiro) e os 37 (Bragança).