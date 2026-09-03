Onze concelhos de quatro distritos em perigo máximo

Onze concelhos dos distritos da Guarda, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas vão chegar aos 43 graus em Setúbal e Évora, segundo o IPMA.

Para hoje está previsto no continente tempo quente com temperaturas máximas de 43 graus Celsius em Évora e Setúbal, 42 em Beja, 41 em Santarém e 40 em Lisboa e Portalegre, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Por causa do calor, o IPMA colocou em perigo máximo de incêndio rural os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda), Sardoal, Mação (Santarém), Nisa, Gavião (Portalegre), Monchique, Portimão, Silves, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel (Faro).

O IPMA colocou também cerca de 90 concelhos de Bragança, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de perigo de incêndio.

Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até segunda-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Devido ao calor, o IPMA colocou sob aviso amarelo todos os distritos do continente exceto Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro entre as 10:00 de hoje e as 19:00 de sábado.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral Norte e Centro, vento fraco, poeiras em suspensão e subida de temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança, Braga e Leiria) e os 24 (Portalegre) e as máximas entre os 27 (Aveiro) e os 43 (Setúbal e Évora).