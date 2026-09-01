Monte Palace disputa lugar na final das Novas 7 Maravilhas de Portugal

O Monte Palace Madeira está a um passo de garantir um lugar na grande final nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal 2026. O Jardim Tropical madeirense disputa, este sábado, 5 de Setembro, a meia-final nacional do concurso, numa emissão em directo da TVI, a partir do Palácio Nacional de Sintra, com início marcado para as 21h30.

Entre os 49 patrimónios que chegaram a esta fase, apenas 21 vão seguir em frente. Em cada uma das sete categorias serão seleccionados os três mais votados pelo público, sem distinção da região de origem.

É precisamente nos votos que está agora a principal esperança da candidatura madeirense. O Monte Palace tem como madrinha a designer de interiores Nini Andrade Silva, que destaca a importância do jardim para a imagem da Madeira e defende que o seu nome deve chegar o mais longe possível no concurso.

Eu vi o Monte Palace Madeira nascer, e é incrível o que ali foi feito. Não há ninguém que venha à Madeira e não visite o Monte Palace. É um Jardim lindíssimo, e merece que levemos o seu nome o mais longe possível. Nini Andrade Silva

Como votar

A votação decorre até à emissão de 5 de Setembro. Em Portugal, o voto faz-se por chamada telefónica para o número 761 207 145 ou através da aplicação TVI Pass. A partir do estrangeiro, a votação realiza-se exclusivamente pela aplicação TVI Pass, disponível gratuitamente para iOS e Android.

Cada voto tem o custo de 1 euros + IVA (23%) e é possível votar mais do que uma vez. Informações adicionais em https://web.montepalacemadeira.com/7maravilhas/.

Um Jardim entre a natureza, a arte e a história

Com mais de 70 mil metros quadrados, o Monte Palace Madeira combina património natural, artístico e histórico e é apontado pela candidatura como um dos espaços de referência da Região.

Localizado a menos de cinco quilómetros do Funchal, o jardim reúne uma grande diversidade botânica, com espécies como cicas africanas, sequoias, camélias, azáleas e oliveiras milenares. Integra ainda os Jardins Orientais e uma recriação da floresta Laurissilva, classificada pela UNESCO como Património Mundial Natural.

Ao longo do percurso, os visitantes encontram também pavões, flamingos e peixes Koi, além de coleções de azulejaria e de arte Moderna e Contemporânea.

A história do espaço remonta à antiga quinta que esteve na origem do jardim e que pertenceu aos Jesuítas até ao século XVIII. Em 1904, abriu portas como Monte Palace Hotel, assumindo-se durante décadas como uma referência do turismo madeirense.

O espaço viria a ganhar uma nova dimensão a partir de 1987, quando foi recuperado por José Berardo e transformado no jardim que hoje recebe visitantes de várias dezenas de nacionalidades.