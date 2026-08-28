Madalena Fernandes nas meias-finais do Nacional Sub-16
Madalena Fernandes está nas meias-finais do Campeonato Nacional Sub-16. A primeira cabeça-de-série protagonizou esta sexta-feira uma exibição categórica nos quartos de final, garantindo um lugar entre as quatro melhores da prova.
Depois da batalha épica nos oitavos de final, desta vez a tenista madeirense resolveu o encontro em dois sets diante de Beatriz Angélico, atual 11.ª classificada do ranking nacional Sub-16.
Madalena entrou determinada e assumiu o controlo do encontro desde cedo. Com uma exibição segura e consistente, venceu o primeiro parcial por 6-2 e manteve o nível no segundo set, que fechou por 6-3, carimbando a passagem às meias-finais.
A madeirense confirma assim o estatuto de primeira cabeça de série e inscreve o seu nome no top 4 do Campeonato Nacional Sub-16, ficando agora a apenas uma vitória da grande final.
Nas meias-finais, Madalena Fernandes vai encontrar Noa Freitas, que esta manhã garantiu também a qualificação após vencer Helena Sequeira por 6-1 e desistência.
Depois da reviravolta memorável nos oitavos e de uma exibição categórica nos quartos, Madalena Fernandes continua na luta pelo título nacional Sub-16.