Bilhetes para o Marítimo-Benfica à venda nesta fase apenas para sócios sem lugar anual
A venda inicia-se às 09h00 do dia 1 de Setembro para o público em geral
O Marítimo anunciou, na suas redes sociais, que tem já à venda os bilhetes para o jogo com o Benfica, marcado para o próximo sábado, 5 de Setembro, pelas 18h00, e a contar para a 5.ª jornada da I Liga.
Nesta fase, a venda é em exclusivo para sócios sem lugar anual, com data de admissão anterior a 23 de Agosto, estando os ingressos disponíveis a partir de 21 euros.
Apenas a partir das 09h00 de terça-feira, dia 1 de Setembro, a venda de bilhetes será aberta ao público em geral. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteira online ou presencialmente nas lojas do Estádio e do Almirante Reis. A idade mínima para a compra de bilhete é de 3 anos.
Assim, para os sócios sem lugar anual, os bilhetes custam 21 euros para as bancadas Topo Norte/Sul, 43 euros para a lateral e 60 euros para a central. Já para o público em geral, os bilhetes variam entre os 30 euros para as bancadas Topo Norte/Sul, 65 euros para a Lateral e 90 euros para a Bancada Central.
Os sócios com lugar anual têm acesso gratuito ao estádio.