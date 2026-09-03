Colisão entre mota e carro faz um ferido no Lugar de Baixo

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol foram mobilizados, esta tarde, para o Lugar de Baixo, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel.

Do acidente resultou um ferido, um homem na casa dos 20 anos, que foi assistido pelos meios de socorro mobilizados para o local. Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre os ferimentos apresentados pela vítima.