Colisão entre mota e carro faz um ferido no Lugar de Baixo
Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol foram mobilizados, esta tarde, para o Lugar de Baixo, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel.
Do acidente resultou um ferido, um homem na casa dos 20 anos, que foi assistido pelos meios de socorro mobilizados para o local. Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre os ferimentos apresentados pela vítima.
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