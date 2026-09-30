Euro subiu e manteve-se no patamar dos 1,13 dólares

O euro subiu ontem, mantendo-se no patamar dos 1,13 dólares, após a revisão em baixa do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) e em alta do crescimento dos Estados Unidos.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1339 dólares, face aos 1,1314 dólares de terça-feira.

A moeda única recuou face à libra e aumentou em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1355 dólares.

Foi ontem divulgada uma nova análise da inflação americana e do crescimento económico, com dados sobre os gastos dos consumidores referentes a agosto e a terceira estimativa de crescimento económico do segundo trimestre.

Segundo as estimativas, a economia dos EUA cresceu 0,6% entre abril e junho em relação ao primeiro trimestre, o que representa uma revisão em alta de duas décimas em comparação com a segunda estimativa publicada em agosto.

Já o indicador PCE, que mede o consumo pessoal, aumentou 5% num ritmo anualizado no segundo trimestre, o que representa uma revisão em baixa de três décimas.

Divisas.............................quarta-feira..............................terça-feira

Euro/dólar.......................1,1339....................................1,1314

Euro/libra........................0,85486.................................0,85679

Euro/iene..........................178,34...................................178,19

Dólar/iene.........................157,27...................................157,49