Decisão de Cristiano Ronaldo já corre mundo

A decisão de Cristiano Ronaldo de deixar o estágio da selecção nacional já corre o Mundo. Além dos jornais portugueses, também os principais ‘desportivos’ internacionais já dão amplo destaque ao facto de Ronaldo ter deixado, esta quarta-feira, o estágio da selecção nacional antes do jogo frente à Dinamarca, em Copenhaga.

TuttoSport, Itália

“Cristiano quebra o silêncio e explica a sua saída repentina da concentração”, ‘puxa’ a Marca, de Espanha, para título na notícia principal no seu site. O As, também de Madrid, destaca a frase do madeirense: “A seu tempo, direi a verdade”. Ainda em Espanha, o Mundo Deportivo, da Catalunha, também destaca o assunto do momento para tema principal no site: “Ronaldo confirma tudo: tomei a decisão de deixar o estágio da selecção nacional”.

Marca, Espanha

Marca, Espanha

As, Espanha

De França, e do conceituado L’ Equipe, começou por fazer a pergunta que agora ecoa em todos os adeptos portugueses: “Ronaldo, fim iminente da carreira internacional?”. Depois lançou um texto como novo título. Ronaldo: “Decidi deixar a concentração”. Isto já numa referência à publicação de Cristiano Ronaldo nas redes sociais.

L'Equipe, França

Em Itália, a Gazzetta dello Sport já aborda a espécie de ‘frente-a-frente’ Jorge Jesus/Cristiano Ronaldo. “Seleccionador de Portugal: “Ronaldo? Eu é que decido quem joga”. E CR7 abandona a concentração: “A verdade em breve.”

Gazzetta dello Sport, Itália

Na Alemanha o Bild reforça: “Polémica com Ronaldo em Portugal! Superestrela deixa a equipa nacional. Declaração pessoal no Instagram.

Bild, Alemanha

No Olé, da Argentina, até se fala de “bomba em Portugal”, com tudo o que tem acontecido neste dia.

Olé, Argentina

O The Sun de Inglaterra fala de um “conflito” entre Cristiano Ronaldo e o seleccionador Jorge Jesus, que levou o madeirense a deixar o estágio esta terça-feira.

The Sul, Inglaterra