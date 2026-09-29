O secretário-geral socialista considerou hoje que a acusação no caso das gémeas luso-brasileiras, que inclui o ex-governante Lacerda Sales, é "a justiça a fazer o seu trabalho", recusando que o PS saia beliscado.

"Trata-se da justiça a fazer o seu trabalho. Temos de confiar na justiça e aguardar pelo seu tempo", respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas à margem de uma visita em Benfica, em Lisboa, quando questionado sobre a acusação do Ministério Público conhecida na véspera.

Interrogado se, tal como o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acreditava na inocência de António Lacerda Sales, antigo secretário do Estado da Saúde de governos PS, o líder do PS respondeu apenas: "acredito no trabalho que a justiça vai fazer e, se a justiça fizer trabalho, com certeza que haverá uma fase de julgamento para avaliar os factos e os termos em que eles foram praticados".

Sobre se a possibilidade de o PS sair beliscado com esta acusação do Ministério Público, Carneiro recusou esta ideia.

"Como é evidente, não. Em que termos é que o Partido Socialista sai beliscado?", respondeu, devolvendo a pergunta.

Na perspetiva do líder do PS este é um caso que tem "o envolvimento de várias personalidades, de diferentes quadrantes político-partidários".

"Não é uma questão partidária, isso é aquilo que parece evidente para todos", defendeu.

O líder parlamentar do PS disse na segunda-feira ter a convicção de que o ex-secretário de Estado da Saúde socialista António Lacerda Sales está inocente no caso das gémeas, no qual foi acusado pelo Ministério Público de prevaricação.

"Espero naturalmente que tenha direito à sua presunção de inocência, que se defenda em tribunal e, claro, todos gostaríamos que a sua defesa em tribunal chegasse à conclusão de que é inocente, que é a convicção que tenho", afirmou, depois de questionado sobre a acusação contra Lacerda Sales no caso da administração do medicamento Zolgensma a duas gémeas luso-brasileiras.

O ex-secretário de Estado da Saúde, o filho do ex-Presidente da República, o ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria e a mãe das gémeas luso-brasileiras são os quatro acusados pelo Ministério Público no caso da administração do medicamento Zolgensma.

Segundo a acusação a que a Lusa teve acesso, de 100 páginas, António Lacerda Sales, Nuno Rebelo de Sousa e Luís Pinheiro praticaram um crime de prevaricação em concurso aparente com o crime de abuso de poderes e Daniela Martins foi acusada do crime de burla qualificada.

Em relação a António Lacerda Sales, o Ministério Público acredita que o ex-secretário de Estado da Saúde sabia que, ao reencaminhar os emails de Nuno Rebelo de Sousa para Luís Pinheiro, então diretor clínico do Hospital Santa Maria, estava a influenciar a sua decisão, uma vez que estavam em causa comunicações do filho do Presidente da República.