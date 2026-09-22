Ronaldo prepara-se para a 15.ª fase de qualificação com Portugal

O internacional português Cristiano Ronaldo prepara-se para disputar a 15.ª fase de qualificação de uma competição ao serviço da seleção portuguesa de futebol, num percurso de 23 anos em que apenas uma vez esteve ausente.

Ronaldo, de 41 anos, está na lista de convocados do selecionador Jorge Jesus, que se vai estrear no cargo, para o arranque da fase de grupos da Liga das Nações de 2026/27, competição na qual Portugal defende o título conquistado em 2025.

Em 23 anos ao serviço da seleção portuguesa, Ronaldo, que se estreou no dia 23 de agosto de 2003, apenas por uma vez falhou uma fase de qualificação para uma prova, no caso, a estreia da Liga das Nações em 2018/19.

Ronaldo esteve ausente dos quatro jogos da fase de grupos, da seleção orientada então por Fernando Santos, mas voltou para disputar a fase final, com os jogos a decorrerem em Portugal.

O avançado anotou um 'hat-trick' na meia-final frente à Suíça e esteve na final frente aos Países Baixos, resolvida com um golo de Gonçalo Guedes, com Portugal a conquistar a edição inaugural da prova.

Para a primeira grande competição que disputou ao serviço da equipa das 'quinas', o Euro2004, Portugal não esteve na fase qualificação por ser o organizador, mas nas restantes o dianteiro esteve sempre presente.

Para Campeonatos do Mundo foram seis as fases de qualificação que disputou, enquanto para Campeonatos da Europa esteve em cinco e para a Liga das Nações em três.

Recordista mundial de jogos, com 233 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146 tentos, Ronaldo esteve também em seis fases finais de Mundiais e seis fases finais de Europeus.

Já na Liga das Nações esteve nas duas fases finais que Portugal disputou e conquistou, enquanto nas outras duas a formação lusa não conseguiu o apuramento para os jogos decisivos.

No currículo conta com os três principais títulos conseguidos pela seleção portuguesa, com o Euro2016 no topo, seguindo-se as duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, os dois primeiros sob a orientação de Fernando Santos e o último com o espanhol Roberto Martínez, antecessor de Jorge Jesus.

O novo selecionador vai estrear-se ao comando de Portugal na quinta-feira, frente ao País de Gales, em jogo da primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, que se vai disputar no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo o sexto a orientar Ronaldo na seleção.

O avançado estreou-se com o brasileiro Luiz Felipe Scolari, tendo sido também orientado por Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos e Roberto Martínez.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.