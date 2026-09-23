Portugal faz o último treino antes do duelo com o País de Gales

Portugal faz hoje o último treino antes da receção de quinta-feira ao País de Gales, jogo que marca o arranque da defesa do título da Liga das Nações de futebol e estreia do novo selecionador Jorge Jesus.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na terça-feira, Jorge Jesus contou com todos os 25 jogadores chamados, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, assim como Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva, as quatro novidades nos escolhidos do treinador de 72 anos.

Antes, às 15:30, na FPF Arena, local em que está a decorrer o Portugal Football Summit, Jesus e um jogador ainda a designar vão fazer em conferência de imprensa a antevisão do duelo com os galeses.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.