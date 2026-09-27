Portugal tenta a liderança em Oslo no primeiro Ronaldo-Haaland

Portugal procura hoje fugir na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, mas para isso tem de bater em Oslo a Noruega, seleção nórdica que está imbatível em casa desde 2023.

De regresso à capital norueguesa depois de 16 anos de ausência (último jogo foi em 2010), a seleção nacional, atual detentora do título da Liga das Nações, tem a possibilidade cedo de fugir no comando do agrupamento e logo contra aquele que promete ser o maior rival na luta pelo primeiro lugar.

Bruno Fernandes, lesionado, é baixa quase certa na equipa de Portugal, enquanto Cristiano Ronaldo poderá iniciar a partida no banco de suplentes, e João Neves está garantido no 'onze'.

O jogo irá marcar o primeiro encontro em campo de sempre entre os goleadores Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, jogadores com 15 anos de diferença.

Na busca pelo golo 1.000 da carreira, Ronaldo nunca marcou frente à Noruega e, caso isso aconteça no Estádio Ullevaal, o avançado de 41 anos chega ao número 50 de seleções contra as quais 'faturou', 37 delas europeias.

Na primeira ronda, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus como selecionador, a equipa das 'quinas' venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um 'bis' de Haaland e com os benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado) no relvado.

Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto que celebra 100 anos, com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.

O último desaire dos nórdicos em casa em jogos oficiais aconteceu em outubro de 2023, frente à Espanha (1-0), na fase de qualificação para o Euro2024.

Já a última visita de Portugal a Oslo não deixou saudades, pois acabou numa derrota por 1-0, no apuramento para o Euro2012.

O guarda-redes Diogo Costa irá atingir a marca dos 50 jogos por Portugal e o mesmo poderá acontecer com Rafael Leão, caso o avançado seja utilizado, ao contrário do que sucedeu com o País de Gales, em que não saiu do banco de suplentes.

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.

De acordo a imprensa norueguesa, os bilhetes para o jogo esgotaram em apenas duas horas.