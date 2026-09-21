Os mercados de Natal são uma velha tradição europeia: nas principais praças das cidades juntam-se várias barraquinhas de doces, vinho quente e artesanato temático.

Mas são também uma oportunidade de assistir a espectáculos de música ao vivo, conhecer outras culturas e tradições de Natal, encontrar elfos e dar dois dedos de conversa com o Pai Natal, comprar presentes diferentes do habitual…

Uma atmosfera mágica com luzes, música e decorações festivas que não deixa ninguém indiferente.

A Intertours sugere-lhe os seguintes circuitos de 4 dias/3 noites com partidas de Lisboa em Novembro e Dezembro:

Berlim e Saxónia

desde 1 190 Euros – partida 4 de Dezembro

Bruxelas e Bruges

desde 1.190 euros – partida 28 de Novembro

Báltico Branco – Letónia

desde 1.295 euros – partida 28 de Novembro

Suíça Autentica

desde 1.355 euros – partida 28 de Novembro

O Melhor de Amesterdão e Países Baixos

desde 1.370 euros – partida 5 de Dezembro

Alsácia e Floresta Negra

desde 1.390 euros – partida 4 de Dezembro

Viena Imperial e Bratislava

desde 1.410 euros – partida 6 de Dezembro

Os preços são por pessoa em quarto duplo e incluem passagem aérea desde Lisboa em voos TAP com bagagem de porão até 23kg, e 3 noites de estadia com pequeno-almoço, acompanhamento de guia de língua portuguesa, circuito em autocarro de turismo de acordo com cada itinerário, visitas, entradas e refeições (duas a quatro, sem bebidas) consoante o circuito escolhido, taxas aeroportuárias (sujeitas a alteração sem aviso prévio), taxas de cidade, turismo, serviço e IVA e Seguro.

Não estão incluídos os voos Funchal – Lisboa- Funchal, despesa de reserva, bebidas, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui.

Funchal

Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

Camacha

Camacha Shopping, Loja 9 — 291 923 880

E-mail: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock | @Unsplash