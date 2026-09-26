Marítimo assinala aniversário sem esquecer a polémica da Ribeira Brava

O Club Sport Marítimo está a celebrar este sábado o 116.º aniversário (comemorado a 20 de Setembro), num jantar no Casino da Madeira marcado pela festa, mas também por alguns recados do presidente Carlos André Gomes. A questão do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, esteve em destaque.

“A forma como estava a ser negociada era a forma correcta, que era um acordo tripartido”. “Eu nunca quebraria esse acordo”, sublinhou o presidente dos verde-rubros, lamentando que “houve alguém que entendeu que faria sentido fazer um acordo sem o Marítimo” e que “essas pessoas vão ter de explicar publicamente porque o fizeram”. Ainda assim, reconheceu que “o Marítimo não é dono desse espaço e não impõe a sua vontade”, mas continua a precisar do relvado para treinar. A Sociedade Ponta Oeste e o Nacional anunciaram recentemente o acordo para os alvinegros treinarem na Ribeira Brava duas vezes por semana.

A ausência do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também não passou despercebida. “Gostaria de ter o presidente do Governo Regional, mas eu penso que o nosso convite deve ter chegado tarde ou chegou numa altura em que a agenda já estava preenchida, mas deixo já o convite com um ano de antecedência para que reserve esta data no próximo ano, porque está convidado para o nosso jantar”. A representar o executivo madeirense esteve o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, também está a marcar presença no jantar. Presentes estão igualmente a directora executiva da Federação Portuguesa de Futebol, Helena Pires, e do director executivo da Liga Portugal, Paulo Costa.

Investidor já não é tão urgente

A entrada de um investidor ou parceiro financeiro continua em aberto, mas sem a mesma urgência. “A urgência de ter um investidor ou ter um parceiro já foi maior do que é hoje em dia”, explicou o presidente, garantindo que qualquer oportunidade será analisada e terá de “defender os interesses do Marítimo”, antes de ser submetida à aprovação dos sócios.

O aniversário acontece num ano especial para o clube, marcado pelo regresso à I Liga e pela celebração dos 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal. Foram homenageados 36 sócios com 50 anos de associativismo, entre os quais o antigo presidente do Marítimo, Rui Fontes. Também foi homenageado um sócio que com 75 anos de associativismo verde-rubro.