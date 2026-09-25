Eco Mercado arranca amanhã na Baixa de Câmara de Lobos

O Eco Mercado começa amanhã, sábado, 26 de Setembro, no Largo da Capela de Nossa Senhora da Conceição, em Câmara de Lobos, com uma programação de dois dias que cruza a participação cívica, as tradições locais e a música.

A iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos abre com uma limpeza costeira na Praia do Vigário, convidando a comunidade a participar activamente na preservação do litoral.

A acção tem início às 9 horas, com ponto de encontro marcado para as 8h45 na Praia do Vigário, e assinala o Dia Internacional da Limpeza Costeira. Aberta à comunidade, constitui o primeiro momento de um programa que prossegue ao longo do fim de semana com atividades para diferentes públicos.

No sábado, entre as 12h00 e as 12h45, realiza-se um workshop de poncha. A tarde será dedicada à música e à cultura popular, com uma atuação do Grupo Folclore da Quinta Grande, das 15h00 às 15h30. Sobem depois ao palco Heloísa Sousa, das 16h30 às 18h00, e os Pearl of Storms, das 18h30 às 20h00.

No domingo, 27 de Setembro, o programa retoma às 14 horas com um workshop de nikita tradicional, que decorre até às 14h45. Segue-se a actuação do Grupo Folclore Refúgio da Freira, entre as 15h00 e as 15h30. Cristiano Luís actua das 16h30 às 18h00, cabendo a Beatriz Abrunhosa encerrar a programação musical, das 18h30 às 20h00.

Ao juntar uma acção de cuidado com o espaço costeiro a momentos de partilha das tradições e de fruição cultural, o Eco Mercado propõe um fim de semana de participação e convívio em Câmara de Lobos. A Câmara Municipal convida residentes e visitantes a acompanhar a programação e a juntar-se à limpeza costeira de amanhã.