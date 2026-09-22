Portugal com quase 1,6 milhões de estrangeiros residentes no final de 2025

Portugal tinha no final de 2025 um total de 1.585.854 cidadãos estrangeiros a residir no país, mais 38 mil que no ano anterior, anunciou hoje a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

No "Relatório de Migrações e Asilo 2025", hoje divulgado, a AIMA refere que o aumento ligeiro, em comparação com os anos anteriores, reflete a "estabilização das novas entradas em território nacional e a consolidação de uma comunidade estrangeira estruturalmente integrada na vida económica e social do país".

"Durante o ano de 2025, a AIMA emitiu mais de 500.000 títulos de residência - com destaque para as concessões, com 337.880 títulos emitidos, e as renovações, com 189.331 títulos" e ao longo do ano, a agência "prosseguiu o trabalho de correção, validação e atualização estatística iniciado no ano anterior, assegurando maior precisão na caracterização da população estrangeira residente", refere o relatório anual da AIMA.

"Tal como em anos anteriores, a data de emissão pode não coincidir com a data de entrada do cidadão no país, dada a complexidade e o volume dos processos em análise", justifica a AIMA, que destacou ainda a "operação de atendimento e decisão administrativa sem precedentes na administração pública portuguesa".

"No total, foram registados 671.273 agendamentos e realizados 605.890 atendimentos", refere o relatório.