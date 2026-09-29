Ponta do Pargo quase chega ao laranja

Um forte aguaceiro atingiu a Madeira ao início da noite, com a Ponta do Pargo a registar 19,9 milímetros de precipitação numa hora, ficando apenas 0,2 mm abaixo do limiar de aviso laranja.

Do total registado naquela estação, 7,7 mm caíram em apenas 10 minutos e 16,2 mm em 30 minutos, evidenciando a intensidade do aguaceiro.

O Monte registou 12,4 mm, seguido da Ponta de São Jorge, com 11,3 mm, e do Pico Alto, com 10,7 mm, atingiram também valores de aviso amarelo.

A precipitação foi registada em todas as 18 estações meteorológicas da ilha da Madeira. O Caniçal apresentou o valor mais baixo, com apenas 0,2 mm.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para precipitação na ilha da Madeira, válido até às 04 horas.