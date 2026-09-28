Albuquerque pede mais investimento no Turismo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o turismo representa mais de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) da Madeira e constitui um "sector decisivo para o nosso futuro".

Na cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito Turístico, no Convento de Santa Clara, Albuquerque destacou os resultados alcançados pelo sector, considerando que Dezembro de 2025 registou "os melhores resultados de sempre do turismo na Madeira".

"Estamos num momento de grande sucesso, mas é também um momento para reflectirmos", afirmou, apontando novos desafios que, segundo o presidente do Executivo, "são transversais à nossa sociedade".

Miguel Albuquerque defendeu que "o produto tem de ser cada vez melhor", destacando neste âmbito o programa Upgrade.

"Temos um grande desafio pela frente: prestar melhor serviço, melhor produto", disse, considerando que "temos que fazer este esforço", por ser "fundamental e decisivo".

O presidente do Governo Regional salientou ainda que a melhoria da qualidade da oferta deve reflectir-se no rendimento gerado pelo sector. "Temos de melhorar o rendimento melhorando o produto e o serviço", afirmou.

Para Albuquerque, este objectivo "implica investimento, vontade e determinação dos agentes" do sector.

O presidente do Executivo defendeu, por fim, que a valorização do destino turístico não é incompatível com os interesses da população residente. "Melhorando o destino, não temos incompatibilidade entre residentes e quem nos visita", afirmou.