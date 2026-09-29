Natureza volta a ser palco de actividades em Outubro
Tome nota da agenda para esta quarta-feira
O Festival da Natureza regressa à Madeira entre os dias 6 e 11 de Outubro, com um programa dedicado ao turismo activo e de bem-estar, que inclui actividades no ar, em terra e no mar.
A edição deste ano será apresentada esta quarta-feira, 30 de Setembro, na Quinta Magnólia, pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.
Criado em 2024, o Festival da Natureza é um dos mais recentes eventos do calendário de animação turística da Região. A iniciativa reúne um conjunto diversificado de actividades desportivas e de lazer, procurando proporcionar experiências ligadas à natureza e à paisagem madeirense.
Ao longo de seis dias, o evento aposta em propostas que permitem conjugar aventura, actividade física e contacto com os espaços naturais da Madeira.
Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:
09h00 - Reunião
plenária nº 4
Assembleia Legislativa da Madeira
09h00 - Sessão
ordinária da Assembleia
Municipal do Funchal
Auditório do Complexo Social de Santa Clara
10h30 - Conferência
de apresentação do MARIOFA 2026
Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias
11h00 - 5ª
Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil
Assembleia Legislativa da Madeira
13h00 - Comemoração do 28º Aniversário do Mercado da Penteada
16h00 às 19h00- 7.º
aniversário da Ordem dos Fisioterapeutas
Auditório do Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira
16h30 - Rubina
Leal preside à
cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues
Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira
22h00 - 17.ª
edição dos 'Concertos L'
Estalagem da Ponta do Sol
Agenda do Governo
09h45 - Micaela Freitas visita o Centro de Saúde do Bom Jesus, por ocasião do arranque oficial da Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e a COVID-19
11h00 - Pedro Rodrigues visita as obras em curso no Ribeiro Cidrão, freguesia do Curral das Freiras
15h30 - Elsa
Fernandes marca
presença na Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito da Fundação Dr. Alfredo
Ferreira Nóbrega Júnior
Igreja Paroquial de São Lourenço
16h00 - Paula Margarido preside à cerimónia de
assinatura de cinco Contratos de Concessão de Incentivos no âmbito do CRIEE
Auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude
16h00 - Eduardo
Jesus marca
presença na inauguração da exposição 'Património Imaterial: Saberes que
inspiram'
Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro
16h00 - Micaela
Freitas preside
à cerimónia de vinculação à profissão, promovida Secção Regional da Madeira da
Ordem dos Enfermeiros
Fortaleza de São Tiago, localizada na Rua do Portão de São Tiago