Natureza volta a ser palco de actividades em Outubro

O Festival da Natureza regressa à Madeira entre os dias 6 e 11 de Outubro, com um programa dedicado ao turismo activo e de bem-estar, que inclui actividades no ar, em terra e no mar.

A edição deste ano será apresentada esta quarta-feira, 30 de Setembro, na Quinta Magnólia, pelo secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

Criado em 2024, o Festival da Natureza é um dos mais recentes eventos do calendário de animação turística da Região. A iniciativa reúne um conjunto diversificado de actividades desportivas e de lazer, procurando proporcionar experiências ligadas à natureza e à paisagem madeirense.

Ao longo de seis dias, o evento aposta em propostas que permitem conjugar aventura, actividade física e contacto com os espaços naturais da Madeira.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária nº 4

Assembleia Legislativa da Madeira

09h00 - Sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal

Auditório do Complexo Social de Santa Clara

10h30 - Conferência de apresentação do MARIOFA 2026

Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias

11h00 - 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil

Assembleia Legislativa da Madeira

13h00 - Comemoração do 28º Aniversário do Mercado da Penteada

16h00 às 19h00- 7.º aniversário da Ordem dos Fisioterapeutas

Auditório do Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira

16h30 - Rubina Leal preside à cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues

Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

22h00 - 17.ª edição dos 'Concertos L'

Estalagem da Ponta do Sol

Agenda do Governo

09h45 - Micaela Freitas visita o Centro de Saúde do Bom Jesus, por ocasião do arranque oficial da Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e a COVID-19

11h00 - Pedro Rodrigues visita as obras em curso no Ribeiro Cidrão, freguesia do Curral das Freiras

15h30 - Elsa Fernandes marca presença na Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito da Fundação Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Igreja Paroquial de São Lourenço



16h00 - Paula Margarido preside à cerimónia de assinatura de cinco Contratos de Concessão de Incentivos no âmbito do CRIEE

Auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

16h00 - Eduardo Jesus marca presença na inauguração da exposição 'Património Imaterial: Saberes que inspiram'

Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro

16h00 - Micaela Freitas preside à cerimónia de vinculação à profissão, promovida Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros

Fortaleza de São Tiago, localizada na Rua do Portão de São Tiago