Presidente do parlamento açoriano pede "ambição e realismo" para os próximos 50 anos

O presidente do parlamento dos Açores, Luís Garcia, defendeu que os próximos 50 anos da autonomia devem ser encarados com "esperança, ambição e realismo", alertando que "nem tudo é o precipício que alguns anunciam", foi hoje divulgado.

Durante a apresentação da obra "Autonomia dos Açores -- 50 anos de História", no Centro Cultural de Vila Franca do Campo, na terça-feira, Luís Garcia disse que "liderar um novo ciclo da Autonomia exige inteligência, estratégia e muita capacidade e disponibilidade para agregar pessoas, ideias e energias".

"Nem tudo é o precipício que alguns anunciam, nem o oásis que outros proclamam", afirmou Luís Garcia, citado numa nota de imprensa divulgada pela presidência do parlamento açoriano.

Luís Garcia salientou a dispersão geográfica do arquipélago, com "nove ilhas, diferentes territórios, escalas e experiências".

"Temos diferentes formas de viver a insularidade. Todos somos necessários. Somos tão poucos que não nos podemos dar ao luxo de dividir e de não ouvir aqueles que pensam de forma diferente", vincou.

A esse propósito, o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) defendeu que o próximo ciclo da Autonomia "deve ter no conhecimento, na ciência e na inovação, âncoras fundamentais".

Os Açores são "uma comunidade complexa, feita de comunidades insulares", razão pela qual a Autonomia deve ser encarada como "um instrumento de emancipação", através de "um desenvolvimento económico e social integral, coeso e solidário", disse ainda.

Sobre a obra agora apresentada, Luís Garcia considerou que constitui uma expressão concreta da importância que o conhecimento deve assumir no próximo ciclo da autonomia.

"Uma Região que conquistou capacidade própria de decisão tem de conhecer profundamente a realidade sobre a qual decide", sustentou, destacando o contributo da publicação para a compreensão das transformações ocorridas nos Açores nas últimas cinco décadas, segundo refere a nota.

A obra "Autonomia dos Açores -- 50 anos de História" resulta de uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, desenvolvida em parceria com o CHAM - Açores, unidade de investigação da Universidade dos Açores.

Foi coordenada pelos professores Luís Bastos e Susana Goulart Costa. A publicação reúne contributos de investigadores, académicos e personalidades políticas ligadas a diferentes momentos da vida institucional da Região, proporcionando "uma leitura plural" sobre os 50 anos de autonomia, assinala a presidente do parlamento açoriano.