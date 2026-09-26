Veja as fotos da homenagem aos sócios do Marítimo com 50 e 75 anos de filiação

No jantar do 116.º aniversário do Marítimo, que está a decorrer no Casino da Madeira, o clube homenageou os sócios com 50 e 75 anos de associativismo verde-rubro. Um momento especial para quem tem acompanhado, ao longo de uma vida, o Club Sport Marítimo. Um desses momentos foi quando José Marcelo Morna, sócio número 5, recebeu o emblema de diamante de 75 anos de sócio, merecendo grande aplauso na sala.

O aniversário acontece num ano especial para o clube, marcado pelo regresso à I Liga e pela celebração dos 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal.

Foram homenageados 36 sócios com 50 anos de associativismo, entre os quais o antigo presidente do Marítimo, Rui Fontes. Os sócios com 25 anos de filiação, por serem em grande número, vão ser homenageados posteriormente no estádio.

O jantar do 116.º aniversário do Marítimo contou com muitas caras conhecidas do universo verde-rubro e da história do clube, entre os quais o antigo guarda-redes Grisaleña, natural das Canárias, que brilhou na baliza dos verde-rubros na década de 60. Destaque para a presença de Eduardo Luís, um dos jogadores da primeira subida à I Divisão, em 1976/1977, que se deslocou propositalmente à Madeira para marcar presença neste jantar do 116.º aniversário do Marítimo. Momento no qual reencontrou muitos jogadores do seu tempo.