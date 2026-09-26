Veja as fotos da homenagem aos sócios do Marítimo com 50 e 75 anos de filiação
José Marcelo Morna, sócio número 5, recebeu o emblema de diamante pelos 75 anos de associativismo, num dos momentos mais emotivos da noite, marcado por um forte aplauso na sala. Jantar contou com muitas caras conhecidas, entre sócios, dirigentes e antigos jogadores
No jantar do 116.º aniversário do Marítimo, que está a decorrer no Casino da Madeira, o clube homenageou os sócios com 50 e 75 anos de associativismo verde-rubro. Um momento especial para quem tem acompanhado, ao longo de uma vida, o Club Sport Marítimo. Um desses momentos foi quando José Marcelo Morna, sócio número 5, recebeu o emblema de diamante de 75 anos de sócio, merecendo grande aplauso na sala.
O aniversário acontece num ano especial para o clube, marcado pelo regresso à I Liga e pela celebração dos 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal.
Foram homenageados 36 sócios com 50 anos de associativismo, entre os quais o antigo presidente do Marítimo, Rui Fontes. Os sócios com 25 anos de filiação, por serem em grande número, vão ser homenageados posteriormente no estádio.
O jantar do 116.º aniversário do Marítimo contou com muitas caras conhecidas do universo verde-rubro e da história do clube, entre os quais o antigo guarda-redes Grisaleña, natural das Canárias, que brilhou na baliza dos verde-rubros na década de 60. Destaque para a presença de Eduardo Luís, um dos jogadores da primeira subida à I Divisão, em 1976/1977, que se deslocou propositalmente à Madeira para marcar presença neste jantar do 116.º aniversário do Marítimo. Momento no qual reencontrou muitos jogadores do seu tempo.