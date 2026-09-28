Presidente açoriano dá hoje aula aberta na Universidade da Madeira

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, participa esta manhã numa aula aberta sobre 'Autonomia e Centralidade' na Universidade da Madeira (UMa), que decorre na sala do Senado e integra o mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário. A sessão é moderada por Liliana Rodrigues.

A aula aberta, com início às 10h30, é apresentada como um espaço de reflexão e diálogo em torno das questões da Autonomia e da centralidade. José Manuel Bolieiro abordará estas questões a partir da experiência da Região Autónoma dos Açores. O presidente do Governo Regional dos Açores chegou à Madeira ontem, domingo, e está na UMa durante esta manhã.

Liliana Rodrigues enquadrará a intervenção de Bolieiro e a discussão em torno das diferentes dimensões da autonomia, da relação entre os territórios insulares e os centros de decisão e dos processos de desenvolvimento e participação das comunidades.

Bolieiro deverá ainda reunir-se hoje com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia. Os dois presidentes dos governos regionais deverão debater questões pendentes com a República e posições sobre questões como as finanças regionais, mobilidade aérea e comparticipação do Estado nas despesas de Educação e Saúde.

A vinda à Madeira do presidente do Governo Regional dos Açores é motivada pela gravação de um programa conjunto, entre a RTP-Madeira e a RTP-Açores, no âmbito das comemorações dos 50 Anos da Autonomia. O programa, que deverá ser gravado na Quinta Vigia, junta os actuais presidentes das duas regiões autónomas e os ex-presidentes, da Madeira e dos Açores, Alberto João Jardim, Carlos César e Vasco Cordeiro. Apenas Mota Amaral, antigo presidente do Governo Regional dos Açores, não estará presente por motivos de saúde.

Os actuais e antigos presidentes dos governos regionais deverão abordar o processo de construção da Autonomia, o relacionamento com a República e o que foi feito nestes 50 anos.

OUTRAS INICIATIVAS EM AGENDA NO DIA DE HOJE:

09h00 - IV sessão do ciclo de conferências 'Conversas com a Sociedade 2025–2028', promovida pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, sob o tema 'Agricultura Madeirense – Entre poios e alterações climáticas, como redesenhar o território para a Madeira continuar a dar frutos?’, a ter lugar, no auditório do Museu Casa da Luz.

09h30 - Sessão de abertura do VII Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária 'Cuidar em Comunidade: Novos Olhares sobre a Saúde Mental’, a ter lugar no Colégio dos Jesuítas, com a presença da secretária regional Paula Margarido.

10h00- O Representante da República, Paulo Barreto, recebe o embaixador da Bélgica em Portugal, Bart Lammens, no Palácio de São Lourenço.

10h30 - Inciativa do PS-Madeira, com Célia Pessegueiro, junto à Escola Secundária Francisco Franco.

11h30 - Governo Regional entrega medalhas de mérito turístico, no Convento de Santa Clara, com presença do presidente do executivo, Miguel Albuquerque.

12h00 - Iniciativa do JPP, com Miguel Ganança, na Praça da Autonomia, Câmara de Lobos.

14h30 – o embaixador da Bélgica, Bart Lammens, é recebido em audiência pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

14h30 - Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove um Compromisso Parlamentar, no Espaço Ideia do parlamento regional.

15h30 - O Representante da República, Paulo Barreto, recebe a embaixadora da Grécia em Portugal, Konstantina Kamitsi, no Palácio de São Lourenço.

16h30 - O embaixador da Bélgica em Portugal, Bart Lammens, é recebido em audiência pelo secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, no Palácio do Governo Regional, Avenida Zarco.

17h00 - Comemorações do 110.º Aniversário da Associação de Futebol da Madeira e lançamento do livro ‘O Campo do Tempo – Madeira 110 anos, ter lugar na sala de conferências do Centro de Congressos da Madeira.

17h00 - Assinatura dos contratos-programa com associações juvenis e grupos informais de jovens, no âmbito da 1.ª fase de candidaturas ao Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT), nas instalações da Direcção Regional de Juventude, Rua dos Netos, com a presença da secretária regional Paula Margarido.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 28 DE SETEMBRO:

1803 - Nasce o historiador, arqueólogo e escritor francês Prosper Merimée.

1864 - Karl Marx organiza, em Londres, a Primeira Internacional, que dará corpo à criação dos primeiros partidos sociais-democratas e socialistas.

1866 - É inaugurado o Teatro do Príncipe Real, mais tarde Teatro Apolo, em Lisboa.

1871 - O Brasil promulga a lei que liberta as crianças da escravatura, a Lei n.º 2.040, conhecida como a Lei do Ventre Livre.

1878 - A iluminação pública é inaugurada em Cascais.

1891 - Morre, com 72 anos, o escritor norte-americano Herman Melville, autor de "Moby Dick" (1851).

1893 - É fundado o Futebol Clube do Porto.

1895 - Morre, com 72 anos, o químico e microbiologista francês Louis Pasteur, fundador da medicina microbiologia.

1920 - A Liga Profissional de Futebol Americano organiza o seu primeiro jogo, em que os Rock Island Independents, de Illionois, vencem os St Paul Ideals por 48-0.

1950 - A Indonésia é admitida na Organização das Nações Unidas (ONU).

1958 - A Constituição da V República Francesa é aprovada em referendo.

1974 - Levantam-se barricadas contra a manifestação da Maioria Silenciosa, organizada em apoio a António de Spínola.

1978 - Morre, aos 65 anos, o italiano Albino Luciani, Papa João Paulo I. O seu pontificado durou 33 dias.

1983 - É inaugurada a pista do aeroporto da Ilha do Corvo, nos Açores.

1984 - Maria Branca dos Santos, Dona Branca, "a banqueira do povo", é chamada à Polícia Judiciária.

1991 - O Conselho Nacional Palestiniano, parlamento no exílio, aceita a participação na Conferência de Paz para o Médio Oriente, proposta pelos Estados Unidos.

- Morre, com 65 anos, o músico de jazz, compositor e trompetista norte-americano Miles Dewey Davis III, Miles Davis.

1992 - Morre, aos 74 anos, Fernando Piteira Santos, jornalista, historiador, professor, ex-diretor do Diário de Lisboa, figura destacada da oposição Democrática à ditadura de Oliveira Salazar.

1995 - Yasser Arafat, líder da Organização da Libertação da Palestina (OLP), e o primeiro ministro israelita Yitzhak Rabin, assinam na Casa Branca em Washington, Estados Unidos, o acordo para o fim da ocupação da Cisjordânia.

1999 - Xanana Gusmão, dirigente do Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), reúne-se em Nova Iorque, Estados Unidos, com o secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan.

2000 - Vitória do "não" no referendo na Dinamarca sobre a adesão ao Euro, com 53,1 por cento dos votos.

- O líder da oposição de direita israelita, o Likud, Ariel Sharon, visita o Monte do Templo, conhecido por Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental. O facto está na origem da Segunda Intifada.

2003 - Toma posse o primeiro ministro do Governo de transição da Guiné-Bissau, Artur Sanha, de 42 anos, antigo secretário de Estado da Administração Interna e das Pescas e actual secretário-geral do Partido da Renovação Social (PRS).

- Morre, com 94 anos, o cineasta e escritor norte-americano nascido na Turquia Elia Kazan, realizador de "Há Lodo no Cais".

2005 - Investigadores confirmam a perda de 40% da massa de gelo no Pólo Norte nos últimos 40 anos.

2006 - Começa a repetição do julgamento do caso UGT, relacionado com alegadas burlas com verbas do Fundo Social Europeu. Os factos remontam a 1988-1989 e dizem respeito a uma acusação por fraude na obtenção de subsídios, num valor superior a 385 mil contos (1,8 milhões de euros), deduzida pelo Ministério Público, em 1995, contra 36 arguidos, 23 dos quais pessoas singulares.

2007 - Na Birmânia, a polícia utiliza bastões para dispersar milhares de manifestantes. A unidade militar estacionada em Mandalay, segunda maior cidade da Birmânia, recusa ordens governamentais para disparar sobre monges desarmados.

2011 - Alegando cansaço, o artista francês Albert Uderzo, criador das aventuras de Astérix e Obélix, passa o testemunho aos desenhadores Frédéric e Thierry Mébarki e ao guionista Jean-Yves Ferri.

2013 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova uma resolução sobre o desmantelamento do arsenal de armas químicas da Síria. Esta resolução é a primeira a ser adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) desde o início do conflito na Síria, em março de 2011.

2014 - Em Hong Kong, com partes do complexo do governo sitiados, o movimento Occupy Central junta-se aos estudantes e começa a sua campanha de desobediência civil. Pelo menos cinco ativistas, incluindo três deputados, são detidos.

- Portugal sagra-se campeão da Europa de ténis de mesa pela primeira vez ao derrotar a Alemanha, por 3-1, na final dos Europeus por equipas, que se disputaram em Lisboa.

- O atleta queniano Dennis Kimetto bate o recorde do mundo da maratona, ao correr em Berlim, Alemanha, em 2:02.57 horas, tornando-se o primeiro atleta a cobrir a distância abaixo das 2:03 horas.

2015 - Água líquida é observada em Marte, anuncia a agência espacial norte-americana NASA. A conclusão, que apoia a tese da existência de água líquida em Marte, surge da análise de imagens recolhidas do "planeta vermelho" pela sonda da NASA Mars Reconnaissance Orbiter, lançada há dez anos.

2016 - Morre, com 93 anos, Shimon Peres, ex-Presidente de Israel de 2007 a 2014 e Prémio Nobel da Paz em 1994.

- Morre, aos 91 anos, Valentim Xavier Pintado, economista e professor universitário e um dos fundadores do CDS. Nos anos de 1970 foi secretário de Estado do Comércio do governo presidido por Marcelo Caetano.

- Morre, aos 66 anos, Armindo Maurício, advogado, antigo ministro e antigo secretário-geral do maior partido da oposição cabo-verdiana Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para o diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, arguido no caso da recuperação das armas roubadas em Tancos, Vila Nova da Barquinha.

2020 - O Supremo Tribunal espanhol anuncia a confirmação da inabilitação por um ano e meio do presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, por desobediência à junta eleitoral central.

- Morre, aos 80 anos, Jorge Salavisa, bailarino e coreógrafo, dirigiu o Ballet Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada.

2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, anuncia a intenção de o Governo de alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores, e quer aprovar em Conselho de Ministros até ao final do ano ou inicio de 2024 o caderno de encargos da privatização da TAP.

2024 - Morre, aos 99 anos, Alexandre do Nascimento, cardeal angolano, foi presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e arcebispo emérito de Luanda.

- Morre, aos 88 anos, Kris Kristofferson, cantor, compositor e ator norte-americano, escreveu clássicos como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times". Venceu quatro Grammys e cinco galardões das associações de música country.

PENSAMENTO DO DIA: